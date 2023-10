SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De passagem pelo Brasil, após uma rápida viagem ao Canadá para gravar o videclipe da música "Mil Veces", Anitta comentou sobre os projetos como atriz e as produções audiovisuais em que participa. Uma delas estreia este mês.

A sétima temporada de "Elite" chega à Netflix com participação da cantora em 20 de outubro. Apesar da atuação, ela garante que tudo é feito de uma maneira para se divertir e não acredita que alguma dessas produções vá, de fato, ser sucesso em audiência.

"Tenho filme para gravar ano que vem, eu escrevi um filme e uma série também. Vou atacar por esses lados. Estou tentando me divertir. Não acho que vai vir nenhum sucesso megalomaníaco em algum ramo específico porque eu estou me dividindo em várias bolhas", disse em entrevista ao g1 durante a Rio Innovation Week, feira de tecnologia. "Eu quero estar presente, do meu tamanho, em diversos espaços."