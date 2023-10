SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, escolheu o Rio de Janeiro como capital mundial do livro em 2025. É a primeira vez que uma cidade lusófona conquista o título.

O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes nesta quarta-feira (4) por meio das redes sociais. No post, ele compartilhou um documento no qual a organização informa sobre a vitória da cidade.

"Estou confiante de que o Rio vai cumprir os compromissos que fez quando decidiu concorrer a este título prestigioso", diz o texto da Unesco.

"A gente espera que a cidade tenha um papel ativo na promoção dos livros e da leitura. Além disso, esperamos que tenha um impacto positivo nos índices de alfabetização dos jovens do Rio e de outros lugares."

Criado em 2001, o título de capital dos livros prevê que as cidades nomeadas se comprometam em promover a leitura para todas as idades e grupos, tanto em âmbito nacional quanto no internacional.