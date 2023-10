ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fechou nesta semana uma nova comentarista para aumentar o número de mulheres em transmissões de futebol.

A emissora acertou com Jéssica Cescon, que atuava na NSC TV, sua afiliada em Santa Catarina, como coordenadora de esportes.

Jéssica participou, esporadicamente, como convidada no programa Redação SporTV, apresentado por Marcelo Barreto, por duas vezes neste ano.

Jéssica também foi comentarista das transmissões do Campeonato Catarinense deste ano, exibido localmente em TV aberta.

A jornalista atuará especialmente no SporTV, o canal esportivo da Globo, em transmissões da Série A e B do Campeonato Brasileiro, além de ser escalada para debates esportivos diários.

Natural de Sarandi, no Rio Grande do Sul, Jéssica Cescon se formou em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Em veículos ligados ao Grupo Globo, ela começou a trabalhar em 2021, quando foi contratada pela NSC TV.

Durante este período de trabalho em Santa Catarina, Jéssica Cescon foi coordenadora de esportes e atuou como comentarista nos telejornais da emissora, como titular no Debate Diário e nas jornadas esportivas da CBN Florianópolis, em partidas de Avaí e Figueirense na Série B e C do Brasileirão.

Nos últimos anos, a Globo tem contratado diversas mulheres para trazer mais diversidade para as redações e partidas de futebol. Chegaram narradoras e comentaristas como Ana Thaís Matos, Renata Silveira, Renata Mendonça, Alline Callandrini, Natália Lara, entre outros nomes conhecidos.