SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe de Yuri Meirelles emitiu um comunicado, nesta quarta-feira (4), após o nome do modelo figurar entre os tópicos mais discutidos do Twitter com pedidos de sua expulsão de A Fazenda 15 (Record). O motivo foi um suposto comentário homofóbico proferido por Yuri durante uma discussão com Lucas Souza, nas primeiras horas desta quarta.

No comunicado, a equipe do modelo reconheceu o erro do modelo em sua escolha de palavras e pediu desculpas pelo ocorrido. "Todos nós, familiares e membros da equipe do Yuri, pedimos a atenção de todos para falar sobre o ocorrido. Yuri errou ontem ao debochar de Lucas e depois chamá-lo da forma que chamou na discussão de ontem."

"Pedimos nossas mais sinceras desculpas, em nome de Yuri, a todos que se sentiram ofendidos e principalmente ao Lucas. Mas é importante ressaltar que em nenhum momento essa foi a intenção real de Yuri. Apesar da intenção de Yuri não ter sido essa, ele errou e por isso pedimos desculpas a todos", completa o texto.

A polêmica teve início quando Tonzão Chagas confrontou o ex-marido de Jojo Todynho, após um comentário feito a Sander Mecca. Yuri e Darlan Cunha também se envolveram na briga e se dirigiram a Lucas. Durante o embate, o modelo supostamente zombou dos gestos de Lucas enquanto este trocava gritos com Darlan, insinuando que ele tinha uma atitude fraca. "É um chupa pau", disse Yuri.

Após ouvirem o comentário, Tonzão e WL Guimarães ficaram chocados e repreenderam o modelo. "Qual é? Assim não!", disse Tonzão. "Presta atenção no que tá falando, já te dei a visão", acrescentou WL, expressando sua decepção.