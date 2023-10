SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Adriane Galisteu utilizou seu perfil no Instagram para abordar as falas de Yuri Meirelles que causaram polêmica em A Fazenda 15 (Record). Em um vídeo publicado em seus stories, nesta quarta-feira (4), Galisteu compartilhou informações sobre um pronunciamento importante que está programado para ocorrer no programa ao vivo.

"Vocês querem muito um pronunciamento. A Record já fez um pronunciamento, mas, hoje, ao vivo, tem pito e tem pronunciamento, então, é legal assistir, espero vocês. Afinal de contas, hoje é dia de Prova do Fazendeiro e também de colocar os pingos nos is", destacou ela, em seu vídeo.

A questão das declarações supostamente homofóbicas de Yuri causou uma onda de discussões e críticas nas redes sociais, com muitos telespectadores e internautas pedindo a expulsão do modelo.

A polêmica teve início quando Tonzão Chagas confrontou o ex-marido de Jojo Todynho, após um comentário feito a Sander Mecca. Yuri e Darlan Cunha também se envolveram na briga e se dirigiram a Lucas. Durante o embate, o modelo supostamente zombou dos gestos de Lucas enquanto este trocava gritos com Darlan, insinuando que ele tinha uma atitude fraca. "É um chupa pau", disse Yuri.

Após ouvirem o comentário, Tonzão e WL Guimarães ficaram chocados e repreenderam o modelo. "Qual é? Assim não!", disse Tonzão. "Presta atenção no que tá falando, já te dei a visão", acrescentou WL, expressando sua decepção.