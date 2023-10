SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record se pronunciou oficialmente sobre as falas supostamente homofóbicas de Yuri Meirelles em A Fazenda 15 (Record). Na noite desta quarta-feira (4), antes de conversar com a casa, Adriane Galisteu chamou o VT do dia, mostrando tudo o que aconteceu durante e após a roça desta terça-feira (3). O participante segue no jogo.

A polêmica teve início quando Tonzão Chagas confrontou o ex-marido de Jojo Todynho, após um comentário feito a Sander Mecca. Yuri e Darlan Cunha também se envolveram na briga e se dirigiram a Lucas. Durante o embate, o modelo supostamente zombou dos gestos de Lucas enquanto este trocava gritos com Darlan, insinuando que ele tinha uma atitude fraca. "É um chupa pau", disse Yuri.

Após ouvirem o comentário, Tonzão e WL Guimarães ficaram chocados e repreenderam o modelo. "Qual é? Assim não!", disse Tonzão. "Presta atenção no que tá falando, já te dei a visão", acrescentou WL, expressando sua decepção.

Adriane, então, chamou a fala ao vivo com a casa. "Antes de seguir com o programa, quero dar um recado a todos: deixamos claro que, se fosse necessário, falaríamos sobre assédio, homofobia e racismo. Falo em nome da direção. Na última madrugada, teve fala de peão com teor homofóbico. Não estamos alertando apenas porque é rede nacional. Temos que levar pra vida, dentro de casa, no trabalho, onde quer que seja. Já passou da hora da homofobia ou outra LGBTfobia acabar de vez. Para acabar de vez, depende de todos nós. Não pode existir espaço para isso no Brasil e no mundo (...) Então, que cada um de nós seja a força de transformação para que isso acabe de uma vez por todas. Isso vale para qualquer tipo de discriminação. Nem preciso lembrar que é crime, e insistência pode levar a expulsão do programa", encerrou ela, sem dar nenhum tipo de penalidade.

Os peões aplaudiram a fala de Adriane e o programa seguiu, sem qualquer outra menção ao ocorrido.