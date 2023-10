SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Caetano Veloso anunciou, nesta quinta-feira, 5, uma nova data em São Paulo de seu show especial de "Transa", um dos mais celebrados da carreira do baiano. A nova apresentação foi marcada para o dia 27 de novembro, também no Espaço Unimed.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta, 6, ao meio-dia, no site da Ticket 360.

O álbum, lançado em 1972, é um dos mais emblemáticos da discografia do artista. Este show já foi apresentado em agosto no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, sob forte chuva e ventania.

Em São Paulo, participam do espetáculo o cantor Jards Macalé, Angela Ro Ro e os percussionistas Tutty Moreno e Áureo de Souza, que gravaram o trabalho na época.

CAETANO VELOSO

Quando: 27 de novembro, às 22h

Onde: Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Link: https://www.ticket360.com.br/evento/27903/ingressos-para-caetano-veloso-transa-data-extra