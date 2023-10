SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bilionário brasileiro Henrique Dubugras, 27, empresário do ramo de TI, fechou pontos turísticos de Fernando de Noronha para celebrar seu casamento com a cientista da computação Laura Fiuza neste sábado (7). Estima-se que a cerimônia tenha custado em torno de R$ 10 milhões.

E não é por menos. O evento terá cerca de 400 convidados e uma possível presença de Bill Gates, o dono da Microsoft. Além disso, é possível que Alok e a banda Maroon 5 façam shows na ocasião, segundo o portal Metrópoles, mas não há confirmação oficial por parte dos grupos.

Diversas pousadas da ilha foram fechadas pelos últimos dez dias para poder comportar o acúmulo de pessoas que foram para o local.

Teria sido realizado um código de silêncio entre funcionários do Forte Nossa Senhora dos Remédios (Forte de Noronha), para que nenhuma informação fosse confirmada com multa milionária (incluindo as atrações musicais). O uso de celulares e drones também estaria proibido no casamento.

Pelas redes sociais, o Forte Noronha diz que estará fechado para visitação no período entre 30 de setembro e 9 de outubro por manutenção regular programada. E que a abertura ocorrerá no dia 10 de outubro. O anúncio gerou irritação de alguns turistas que gostariam de visitar o espaço.