ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo não vai produzir neste ano uma nova temporada do programa Música Boa Ao Vivo, exibido no Multishow, seu canal de variedades da TV por assinatura. A atração, no entanto, não foi cancelada pela emissora ?ao menos, por enquanto.

Foram dois os motivos que causaram a pausa. Por estar no ar desde 2014, a Globo entendeu que o formato precisava de um descanso na programação, já que não chamava tanto a atenção do público como em outros tempos.

O segundo e principal é a falta de agenda de nomes de apelo para comandar a temporada. Gloria Groove, que fez a temporada de 2022, tem compromissos com um novo trabalho em andamento. Já Ivete Sangalo, que comandou o programa entre 2020 e 2021, grava o Pipoca da Ivete para as tardes de domingo.

Procurado pela Folha de S.Paulo, o Multishow confirmou que o programa não tem uma temporada neste ano, mas afirma que ele deverá retornar para a programação no ano que vem.

Criado em 2014, o Música Boa Ao Vivo reúne grandes nomes da música brasileira, que ocupam três palcos para um show repleto de música ao vivo, como explicita o nome da atração. Ele ia ao ar no horário nobre no Multishow e no Globoplay.

Em 2020, o programa ganhou uma chance em TV aberta, entre abril e maio daquele ano. Depois, voltou ao ar entre agosto e outubro por causa do adiamento do Simples Assim, que foi apresentado por Angélica nas tardes de sábados.

Além de Ivete e Gloria Groove, o Música Boa Ao Vivo já foi comandado por Thiaguinho entre 2014 e 2015; Anitta entre 2016 e 2017; e Iza entre 2018 e 2019.