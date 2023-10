SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena foi submetido a duas cirurgias nesta semana, em São Paulo. A informação foi divulgada por seu filho, Joel Datena, no programa Brasil Urgente e, depois, ele mesmo deu detalhes do estado de saúde no Instagram.

"O Datenão passou por uma cirurgia hoje bem cedo, já passou pelo procedimento cirúrgico e, graças a Deus, ocorreu tudo da melhor forma possível", disse Joel Datena.

O filho do apresentador afirmou que ele foi operado no Hospital Sírio Libanês e que está tendo uma boa recuperação. Disse também que, na próxima semana, é possível que Datena já volte ao comando do tradicional programa da Band.

Já em sua conta no Instagram, o próprio Datena pai falou sobre as cirurgias. "Agradeço a todos pelas orações, fiz duas cirurgias relativamente grandes, mas com dois médicos de muita qualidade", afirmou "Graças a deus, diferentemente da maioria do povo brasileiro, fui bem servido na medicina."

Além dos médicos, o apresentador agradeceu às orações feitas para ele, e também comunicou que uma tia morreu. Depois, disse que vai ficar internado ainda por "mais um tempo e, talvez, em uma ou duas semanas eu esteja de volta".

No mês passado, o Datena disse que precisaria se ausentar do Brasil Urgente para cuidar da saúde. Ele, contudo, não tinha dado detalhes de sua situação médica.

Datena também deixou o comando do programa Manhã Bandeirantes, que apresentou até quarta-feira (27), e pediu demissão da Rádio Bandeirantes. Aos 66 anos, ele disse que os motivos foram excesso de trabalho e os preparativos para cirurgias complexas.

Quem comanda o programa na Band na ausência do apresentador é Joel Datena.