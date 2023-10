SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espetáculo "Elis, A Musical" volta aos palcos de São Paulo em uma edição comemorativa pelo seu aniversário de dez anos. A estreia aconteceu na última quinta-feira (5) no Teatro Sérgio Cardoso, onde fica em cartaz até 5 de novembro.

No papel de Elis Regina está a atriz Laila Garin, que viveu a estrela na primeira temporada, e Lilian Menezes, que se reveza na interpretação da cantora. Na pré-estreia, que aconteceu na última quarta-feira (4), Garin disse o que a motivou a voltar aos palcos com este papel.

"É um mundo novo, novos espectadores. Quem tinha oito anos dez anos atrás hoje tem 18 e pode ver o espetáculo. Poder contar essa história para essa geração é importante", afirmou.

Com novidades no elenco, no figurino e na enografia, o musical recria os momentos mais marcantes da carreira e trajetória pessoal da cantora gaúcha e apresenta mais de 50 obras musicais que se tornaram grandes sucessos na voz de Elis.

As apresentações acontecem de quinta a domingo e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 50.

ELIS, A MUSICAL

Quando Quin., sex. e sáb, às 20h30, e dom., às 16h; até 5 de novembro

Onde Teatro Sérgio Cardoso - r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, região central

Preço A partir de R$ 50

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/85805/d/211129