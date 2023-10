SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo Rodrigo Malafaia e o ex-participante do programa The Voice Brasil, Leandro Buenno, compartilharam, nesta quarta-feira (4), a notícia de que oficializaram sua união civil. O casal, que começou a namorar em 4 de dezembro de 2018, celebrou a união com uma festa em 4 de fevereiro de 2022. Em post no Instagram, os dois mostraram o momento de assinatura da certidão de matrimônio no cartório.

"Nós não combinamos esses números 4, mas acredito que esse número sempre nos reservará coisas lindas", compartilhou Rodrigo em sua postagem, acrescentando: "Ainda não tínhamos oficializado no civil, mas hoje, em 04/10/2023, estamos oficialmente casados perante a lei. Nós seguiremos lutando diariamente por nossos direitos como cidadãos LGBTQIA+ no Brasil e no mundo."

A união de Rodrigo é acompanhada de um sobrenome que muitos associam ao pastor Silas Malafaia, de quem é sobrinho-neto, embora ele afirme a falta de contato com o líder evangélico, conforme em entrevista ao jornal Extra.

riado em uma família tradicionalmente evangélica, o modelo diz que está empenhado em transformar o sobrenome em um símbolo de amor e inclusão, em contrapartida à associação com divisões e preconceito.