SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo terceiro ano, o concurso Padocaria vai eleger a melhor padaria da cidade de São Paulo. O público pode votar no seu endereço favorito até o dia 15 de outubro.

A nova edição premiará estabelecimentos em sete categorias: café, doce, pão na chapa, pãozinho, serviço de frios, time de chapeiros, melhor padaria e, novidade deste ano, pizza de padaria.

São duas fases do concurso. A votação aberta ao público é a primeira delas. Nela, as cinco padocas mais votadas de cada região da cidade são classificados para a segunda etapa.

Para votar, é preciso fazer um cadastro no site padocariasp.com.br. Cada pessoa indica um estabelecimento nas categorias -é possível indicar locais diferentes. A única regra é que ele precisa estar na cidade de São Paulo.

A segunda fase da votação, que ocorre de 30 de outubro a 12 de novembro, vai eleger as melhores padarias de cada região selecionadas entre as mais votadas. Nessa etapa, além do público, um júri técnico visita as finalistas de forma anônima para montar o pódio. Os vencedores serão anunciados no dia 23 de novembro.