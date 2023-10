SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -The Weeknd se apresenta no próximo sábado (7) no Rio de Janeiro e já está causando euforia. O cantor interagiu com fãs que o chamavam aos gritos na varanda do hotel Fasano, em Ipanema, na tarde desta sexta-feira (6).

O vídeo captura a reação histérica de uma fã: "Ele deu tchau para mim!", diz ela, aos gritos. O cantor acena e parece registrar a cena em seu próprio celular.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo ensaiando, ilustrado com bandeiras do Brasil.