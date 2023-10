SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As bailarinas e coreógrafas Betty Gervitz, Deborah Nefussi e Sonia Galvão apresentam o espetáculo "A Dança em Nós", no Café Piu Piu, na região central de São Paulo, neste domingo (8) às 19h.

Na apresentação, as linguagens de dança de diversas partes do mundo, como Espanha e Índia, interagem e se misturam.

Acompanham os movimentos as músicas tocadas pelo acordeonista e pianista Gabriel Levy, que traz composições próprias para o espetáculo.

As portas do café abrem às 18h, com ingressos a partir de R$ 71.

A DANÇA EM NÓS

Quando Dom. (8), às 19h

Onde Café Piu Piu - r. Treze de Maio, 134. Bela Vista, região central

Preço A partir de R$ 71