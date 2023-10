ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O cantor Bruno Mars cancelou um show que faria em Tel-Aviv, capital do Israel, neste sábado (7). O país viveu um ataque surpreendente do grupo islâmico Hamas que já matou, ao menos, 40 pessoas. Ele estava em turnê pela primeira vez desde a última quarta-feira (4).

A informação foi confirmada pela produtora Live Nation, que produz shows de Mars por todo o mundo. O cancelamento aconteceu por motivos de segurança e pelo luto que tomou conta de Israel após o acontecido.

"Os fãs podem buscar seu reembolso assim que possível", diz a nota. Bruno Mars e sua equipe estão em local seguro, segundo a produtora, e devem sair de Israel assim que possível.

Na última quarta (4), Bruno Marts fez show para mais 60 mil pessoas em Tel-Aviv, com roteiro bem semelhante ao que fez no festival The Town, no mês passado, no Brasil.

O cantor fingiu falar ao telefone, disse "eu te amo" em hebraico, e o tecladista tocou uma canção popular local, "Shlomit Bona Sukkah". Aqui no país, ele entoou Evidências, clássico na voz de Chitãozinho e Xororó.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, declarou guerra após o Hamas lançar um ataque surpresa e de grande escala neste sábado (7), em ação que já é considerada uma das maiores ofensivas contra o país nos últimos anos. Ao menos 40 pessoas morreram, e autoridades dizem que o número de vítimas pode aumentar.

Em mensagem de vídeo, Netanyahu disse que o grupo extremista islâmico que controla a Faixa de Gaza pagará "um preço sem precedentes" pela ofensiva, que teria usado mais de 5.000 foguetes. "Estamos em guerra. Esta não é uma operação simples", afirmou.