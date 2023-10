ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O cantor Lucas Lima explicou o motivo de ter colocado o livro A Morte de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói (1828-1910), como um símbolo de sua separação com a cantora Sandy, anunciada no mês passado. Lima afirmou ter uma relação grande com a literatura e que até deixa de ter vida social para ler um livro.

"Eu sinto que eu sou mais ou menos engolido pelo hábito da leitura dependendo do momento, dependendo, na verdade, da necessidade. Às vezes o mundo é demais, a vida é demais e a gente precisa sair um pouco. Não só de casa, do bairro, da cidade, mas de nós mesmos", afirmou ele em artigo para o jornal Estado de S. Paulo.

"Já cheguei a passar dois anos sem levantar um livro e já tive épocas de acordar mais cedo do que precisava pra garantir meia horinha a mais de Frodo e Sam. Isso acontecia de forma inconsciente, mas hoje eu enxergo, reconheço isso e uso a leitura calculadamente, seja como ferramenta de saúde mental, de aprendizado ou só de puro prazer", explicou o músico.

De forma curiosa, Lucas Lima comentou que chega a ser xingado por amigos por escolher um livro para ler em uma cafeteria enquanto está em uma viagem.

"Sou xingado por amigos quando escolho o livro do mês atrelado diretamente a viagens que faço. 'Pô, deixar de ver e viver coisas em outro país para ficar uma hora lendo na cafeteria?'. Sim, e é espetacular", disse o artista.

Mesmo separados, Sandy e Lucas Lima estão em turnê juntos na Europa. A confirmação de que o ex-casal continuaria trabalhando juntos na turnê europeia foi feita durante uma participação no programa Altas Horas no último sábado (30). Após 24 anos de união, o casal anunciou a separação em suas redes sociais no dia 25 de setembro.