ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A cantora Alcione, uma das rainhas do samba, é a próxima homenageada no programa Som Brasil, apresentado mensalmente por Pedro Bial nas noites de quarta-feira da Globo. Na atração, gravada na quadra da escola de samba Mangueira, Alcione falará sobre sua carreira e vida pessoal.

O F5 teve acesso a fotos exclusivas e alguns conteúdos do especial. Entre diversas passagens, Alcione revelou sua relação com homens, que cantou em suas músicas. Ela também faz uma revelação inusitada sobre um gosto pessoal.

"Acho que essas mulheres cabem perfeitamente dentro de mim, porque, ao mesmo tempo que sou compassiva, eu também digo 'Não...', e o meu 'não' é 'não'. Eu sempre soube me compreender, nos dois lados da moeda. Fui casada três vezes. Com um brasileiro, um italiano e um francês. Mais tempo eu levei com o italiano - dez anos", afirmou ela.

'Quando eu fechava a minha cara e ele também, ele ia para a rua e não me chateava. Um não chateava o outro enquanto estava zangado. Não brigam dois quando um não quer", comentou.

Alcione também comentou sobre sua preferência por homens. Disse gostar de pernas, mas que precisam ser um pouco tortas para atraí-la fortemente.

"É o caráter. O caráter tem muito a dizer para nós. Mas uma coisa que sempre me atraiu nos homens foram as pernas, pode até ser grossa, mas tem que ser torta, um pouquinho", concluiu.

Nas canções, a gravação teve participação de Diogo Nogueira, Leci Brandão, Luciana Mello, Luedji Luna e Mumuzinho. No setlist, sucessos como "Você Me Vira a Cabeça", "Meu Ébano", "Estranha Loucura", "Não Deixe o Samba Morrer" e "A Loba".

O Som Brasil com Alcione vai ao ar na quarta-feira (11), às 23h15, logo após a novela "Todas as Flores".