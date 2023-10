SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chega à sua 47ª edição energizada na programação. O tradicional evento paulistano terá destaques das últimas edições dos festivais de Cannes e Veneza, tendo como filme de abertura "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet, vencedor da Palma de Ouro.

O longa terá uma sessão só para convidados na Cinemateca Brasileira em 18 de outubro, um dia antes do início do evento. Ele lidera um grupo de 360 filmes presentes na Mostra, que ampliou seus recursos graças ao retorno da Petrobrás ao time de patrocinadores após quatro anos. A Netflix também estreia o Prêmio Netflix, que vai garantir distribuição global a uma produção nacional no evento.

Os reforços dão o tom de uma edição abastecida, que apresenta produções aguardadas entre 19 de outubro e 1° de novembro.Da seleção oficial de Cannes, estão confirmados "Fallen Leaves", de Aki Kaurismaki, que recebeu o prêmio do júri no festival, e "Juventude (Primavera)", de Wang Bing. Eles se juntam a "Ervas Secas", de Nuri Bilge Ceylan, e "La Chimera", de Alice Rohrwacher.

A Mostra também trouxe de Cannes filmes como "Dentro do Casulo Amarelo", de Pham Thien An, que venceu o prêmio dedicado a cineastas estreantes, e "Tiger Stripes", de Amanda Nell Eu, grande campeão da Semana da Crítica no evento.

Outro filme premiado na Mostra é "No Adamant", que levou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. O documentário de Nicolas Philibert acompanha a rotina de um centro de saúde mental em Paris, que fica em cima de uma casa flutuante no rio Sena.

Ele lidera um pacote do evento alemão que inclui ainda "Afire", de Christian Petzold, que levou o Urso de Prata, e "Samsara - A Jornada da Alma", de Lois Patiño, que recebeu o prêmio especial da mostra paralela Encontros.

O Festival de Veneza também está bem representado na programação, com os já anunciados -e bastante alardeados- "Evil Does Not Exist", de Ryusuke Hamaguchi, e "Maestro", de Bradley Cooper. Além deles, a Mostra traz "A Besta", do francês Bertrand Bonello, "A Teoria Universal", do alemão Timm Kröger, e "Pars Coeurs", do francês Benoît Jacquot.

A programação inclui ainda "Zona Crítica", que recebeu o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, "O Espectro de Boko Haram", vencedor do Tigre de Ouro no Festival de Roterdã, e "Frango para Linda!", que levou o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Animação de Annecy.

Entre os filmes nacionais, o destaque é Júlio Bressane. O cineasta carioca é um dos dois homenageados pelo evento com o Prêmio Leon Cakoff. O outro premiado é o sérvio Emir Kusturica, que integra o júri do festival com nomes como a brasileira Bárbara Paz e o irlandês Lenny Abrahamson.

A Mostra passará os dois trabalhos mais recentes de -Bressane o documentário "A Longa Viagem do Ônibus Amarelo", com sete horas de duração, e "Leme do Destino", uma história de romance com apenas 72 minutos de duração.

Também estão confirmados dois destaques nacionais que passaram no exterior e são dirigidos por duplas -"A Flor do Buriti", documentário de João Salaviza e Renée Nader Messora que levou o prêmio de equipe na mostra Um Certo Olhar, em Cannes, e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião, que passou na Horizonte de Veneza.

Outros brasileiros de destaque na programação são André Novaes de Oliveira, de "Temporada", que vem para o evento com "O Dia que Te Conheci", Lúcia Murat, de "Em Três Atos" e "Praça Paris", que exibe "O Mensageiro", e César Charlone, que apresenta "Partido", documentário sobre a candidatura de Fernando Haddad a presidência em 2018.

Há ainda uma coleção de diretores celebrados na programação, incluindo Wim Wenders. O cineasta alemão apresenta no evento "Anselm", documentário filmado em 3D sobre o artista plástico Anselm Kiefer e lançado em Cannes este ano.

Outros nomes conhecidos do público que participam do festival são o sul-coreano Hong Sang-soo, que apresenta os filmes "Na Água" e "In Our Day", a americana Kitty Green, que exibe "The Royal Hotel", o francês Michel Gondry, com "O Livro das Soluções", e o romeno Radu Jude, com "Não Espere Muito do Fim do Mundo".

Morto em janeiro, o cineasta Paul Vecchiali também aparece na lista com seu último trabalho, "Bom Dia à Linguagem".

Os ingressos começam a partir do dia 15 de outubro pelo aplicativo do evento e pelo portal Velox Tickets. Os pacotes de ingressos têm o início das vendas um dia antes.