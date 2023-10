SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chico Buarque lançará a música "O Meu Guri" no dia 20 deste mês nas principais plataformas de streaming.

A canção é um registro do show "Que Tal um Samba?", turnê na qual o artista percorreu 11 cidades do Brasil. Foi sua primeira turnê desde 2018.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, a gravação do show deve chegar aos serviços de streaming em novembro.

"Que Tal um Samba?" estreou em João Pessoa, em setembro do ano passado, e é batizada com o nome de um single do artista carioca, lançado em parceria com Hamilton de Holanda.

"Que Tal um Samba?", o show e a canção, são exatamente a proposição de uma realidade --ou, mais especificamente, de um país. Um Brasil solar e capaz de superar o outro, sombrio, que também aparece ali em momentos como "As Caravanas" --"Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria/ Filha do medo, a raiva é mãe da covardia".