SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O magnata bilionário Elon Musk foi o primeiro a iniciar a batalha judicial pela paternidade dos três filhos que tem com sua ex-namorada, a cantora Grimes. As informações foram confirmadas em documentos confidenciais obtidos pelo site americano Insider.

Musk apresentou um pedido para assumir a responsabilidade pelas crianças, já que o ex-casal não formalizou legalmente seu relacionamento matrimonial. Segundo informações do Insider, o pedido do empresário foi protocolado no dia 7 de setembro no estado do Texas, e Grimes foi notificada em 13 de setembro.

Essa revelação ocorre uma semana após a notícia de que Grimes, cujo nome real é Claire Boucher, também protocolou um pedido reconhecendo a paternidade das três crianças, além de solicitar a guarda e a proibição de transferência dos menores para fora da Califórnia. De acordo com o tabloide americano Page Six, o processo da ex-companheira foi submetido à Justiça na Califórnia em 29 de setembro, ou seja, depois do pedido de Elon Musk.

O ex-casal está buscando formalizar a paternidade de três crianças: X Æ A-Xii (apelidado de X), Exa Dark Sideræl (conhecida como Y) e Techno Mechanicus Musk (apelidado de Tau).No processo protocolado por Musk há um mês, ele alega que a artista deixou o estado do Texas para evitar a jurisdição local. Eles teriam morado juntos no Texas, entre maio e julho deste ano.

O desdobramento desse caso suscita dúvidas sobre se ambas as partes chegarão a um acordo em relação às crianças. Uma audiência estava marcada para sexta-feira passada, dia 6, mas foi cancelada após ambas as partes decidirem tentar entrar em um acordo.