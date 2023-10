SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Marcos Mion visitou a casa de Ana Maria Braga e mostrou todos os detalhes no Caldeirão deste sábado (7). Segundo ele, a proposta era pedir ajuda à loira para confeccionar um bolo pelos dois anos do programa dele. A visita começou no hall, com Ana Maria contando que vive naquela mansão há 17 anos.

Na primeira sala, Mion e a apresentadora do Mais Você sentaram no sofá e relembraram quando ela fugiu de casa por ter uma educação muito rígida, aos 18 anos. Antes disso, foi enviada para uma escola de freiras. "Eu fui expulsa do colégio interno com quase 14, era muita energia, queria ver a vida. Acabei apanhando em casa", contou ela, entre risadas.

Sem dinheiro para estudar, Ana Maria acabou trabalhando como paste up, uma espécie de diagramador dos jornais antigos. Mais tarde, ela foi convidada para apresentar o telejornal da noite local. O destino a trouxe a São Paulo, anos depois, para trabalhar na TV Bandeirantes. "Eu mais chorava do que falava", recorda ela, sobre seu primeiro VT ao vivo.

Ana Maria também mostrou uma sala secundária, composta por sua biblioteca, que tem uma parte com uma grande TV para jogos, e outra área com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. "Tem que ter uma força maior olhando para todos nós. Se você não acreditar em algo, não tem como seguir em frente (...) Acredito na força maior, que é Deus, e nada melhor que conversar com a mãe. O filho presta atenção na mãe e ela vai lá e responde."

A seguir, os dois seguiram para a cozinha americana, que é composta por um grande balcão e armários como a presente em seu estúdio na TV. Mion e Ana Maria também prepararam uma receita de um bolo. Após responder perguntas de crianças, Ana Maria se despediu do apresentador do Caldeirão, que se emocionou.

"A vida é muito rápida, e é pena, porque ela é tão boa. São momentos assim que são indeléveis, que ficam ali, mas a maioria são bons. É algo tão fugaz e só vale a pena se viver bem todo dia. Não vale a pena não ser feliz e a felicidade só é completa quando compartilha com alguém que também está bem. É assim que vamos ganhando o dia", declarou ela.

Os dois receberam aplausos de toda a equipe, após um longo abraço.