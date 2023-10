SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator brasileiro Ronny Kriwat, conhecido por seu papel como Tomás em "Avenida Brasil", surpreendeu ao anunciar seu noivado com Tatiana Cukierkorn em um momento delicado, às vésperas dos bombardeios em Israel, perpetrados pelo grupo extremista Hamas. O casal compartilhou imagens, nesta sexta-feira (6), diante da fortaleza de Mitzpe Ramon.

"Agora é para toda a vida", escreveu o ator, que é de ascendência judaica e estava no país na companhia de sua agora noiva. Nas redes sociais, Ronny Kriwat também compartilhou mensagens de apoio ao povo israelense em meio à turbulência.

Ao G1, Kriwat assegurou que eles estão em segurança no hotel onde estão hospedados e descreveu o clima tenso em Israel. "A atmosfera aqui é marcada por tensão, tristeza e incerteza, mas estamos bem, e as pessoas demonstram calma na medida do possível. Pelo que sabemos, o conflito está ocorrendo mais ao sul. A orientação é permanecer no hotel", declarou.

Há quatro dias, o casal também teve a oportunidade de visitar o emblemático Muro das Lamentações, localizado em Jerusalém.

Além de "Avenida Brasil", Kriwat atuou em novelas como "Cama de Gato", "Em Família", "Jezebel" e "Reis".