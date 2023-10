SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena deve ter alta nesta segunda-feira (9) e poderá voltar ao Brasil Urgente, da Band, nas próximas semanas, afirmou o jornalista Lucas Martins, que o substitui no comando do programa.

"Datena está se recuperando bem da cirurgia que fez ao longo da semana. Deve ter alta já na próxima segunda-feira, salvo engano, e, ao longo da semana, talvez na próxima, a gente não sabe bem quando, ele vai estar de volta na tela da Band", disse Martins, na edição deste sábado do "Brasil Urgente".

Datena foi submetido a duas cirurgias cardíacas durante esta semana, conforme ele próprio anunciou em suas redes sociais. Em setembro, o apresentador já havia dito ao público que se ausentaria por alguns dias para cuidar da saúde.

"Agradeço a todos pelas orações, fiz duas cirurgias relativamente grandes, mas com dois médicos de muita qualidade", ele afirmou, num vídeo publicado no Instagram. "Graças a Deus, diferentemente da maioria do povo brasileiro, fui bem servido na medicina."

Datena também deixou o comando do programa Manhã Bandeirantes, que apresentou até o fim de setembro, e pediu demissão da Rádio Bandeirantes. Aos 66 anos, ele disse que os motivos foram excesso de trabalho e os preparativos para cirurgias complexas