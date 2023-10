ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Elogiada pelo papel de Irma no remake de "Pantanal" (2022), a atriz Camila Morgado voltou à Globo. A atriz acertou com a emissora e fará o papel de Iolanda, a famosa Dona Patroa, no remake de "Renascer", que estreia em 2024.

A informação foi dada pelo jornalista Duh Secco e confirmada pelo F5. Iolanda sofre com maus tratos do marido, o vilão Teodoro, que será feito por Vladimir Brichta. Teodoro terá um caso com Eliane (Sophie Charlotte) e assediará Joaninha (Alice Carvalho), esposa de Tião Galinha (Irandhir Santos).

Na versão original, Dona Patroa foi interpretada por Eliane Giardini, e foi considerado seu primeiro papel de grande expressão na televisão. Até então, Eliane havia feito apenas novelas esquecíveis fora da Globo, especialmente no SBT durante os anos 1980.

Parte do elenco da novela já começou a viajar para Ilhéus, no interior da Bahia, nesta semana, para iniciar as gravações. Entre eles, estão Humberto Carrão e Juan Paiva, que atuará como João Pedro, um dos filhos do protagonista na fase definitiva. O diretor Gustavo Ferrnandez lidera os trabalhos. As gravações começam nesta segunda (9).

As primeiras filmagens acontecem a partir da próxima segunda e vão até pouco antes do Natal, contemplando também a segunda fase do folhetim.

Os roteiros ficarão a cargo de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original da produção. Eles já estão bem adiantados.

A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e em outras cidades próximas a ela. A estreia será em janeiro de 2024, no lugar de "Terra e Paixão" no horário das 21h.