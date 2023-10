SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por um público mais jovem apenas como o pai do DJ Alok, o mais popular do Brasil, o empresário Juarez Petrillo está em Israel e teve o seu evento, o Universo Paralello, atacado pelo Hamas no último sábado (7).

Fãs brasileiros presentes relataram que ficaram desesperados ao notar o ataque. Existe a suspeita de que dois brasileiros, desaparecidos, e que estavam no evento, foram sequestrados pelo grupo terrorista.

Mas afinal, o que é o Universo Paralello? Criado no ano 2000, um dos fundadores é Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup. As primeiras edições foram realizadas em Goiás, e trazia uma forma diferente de festa do que era feito até então.

O evento cresceu e se tornou uma das marcas mais conhecidas da música eletrônica brasileira, em especial do subgênero chamado de psytrance.

Este estilo tem uma batida rápida, entre 132 e 200 batidas por minuto (bpm), além da batida forte de kick, num compasso 4x4, que algumas vezes difere da batida do techno por ter um alcance de freqüência um pouco mais alto além dos sons graves.

Na virada do ano de 2003 para 2004, a Universo Paralello saiu do Centro-Oeste e passou a ser realizada na Bahia, onde acontece até o momento na praia de Pratigi. A festa costuma atrair turistas de todo o mundo.

Em geral, o evento acontece a cada dois anos. Durante a pandemia, ele foi interrompido, mas agora aumentou a frequência, com edições no fim de 2022 e outra marcada para 2023, no fim do ano.

A versão de Israel do Universo Paralello foi anunciada em agosto e fazia parte de uma turnê internacional do evento. Outros lugares também foram anunciados para receber a festa.