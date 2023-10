SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Souza foi anunciado como o vencedor da prova de fogo de A Fazenda 15, na noite deste domingo (8). Os peões foram convocados para a sala e a produção fez um pronunciamento sobre o desafio, que ocorreu durante a tarde. Com uma reavaliação, Yuri Meirelles foi desclassificado e a vitória ficou com o segundo colocado.

"Depois de uma avaliação detalhada da prova, foi detectada uma infração. O Yuri foi alertado pela apresentadora Galisteu que não poderia pegar todas as chaves de uma só vez até as caixas de força. Nesse momento, ele deixou uma das chaves transportadas indevidamente em cima de uma caixa. Ela foi usada na sequência, quebrando uma das regras da prova", disse a emissora, em anúncio no telão da sala.

A desclassificação de Yuri gerou reações entre os peões, com Yuri expressando seu desejo de revisar o caso: "Caô! Eu quero ver o VAR, hein!".

A mudança na classificação afetou também a dinâmica da baia, local onde os peões que perdem a prova geralmente são alocados. Inicialmente, Lucas e Henrique estavam destinados a ir para a Baia, com base nos resultados da prova. No entanto, devido à desclassificação de Yuri, ele passou a ocupar um lugar na baia e escolheu Shay para acompanhá-lo.

A configuração atualizada da baia inclui agora os peões Cariúcha, Radamés Furlan, Yuri e Shayan. A prova do fogo completa será transmitida nesta segunda-feira (9), durante A Fazenda 15.