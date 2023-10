SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou na manhã desta segunda-feira (9) um teaser com as primeiras cenas de Anitta como atriz da série "Elite". A sétima temporada da trama chega à plataforma no próximo dia 20.

Nas imagens, ela aparece tomando banho de costas e a câmera passeia por seu corpo. Então, é surpreendida por um homem (André Lamoglia).

"O que está fazendo aqui?", pergunta ela? "Não me diga que está surpresa?", responde o homem, igualmente nu com ela no banheiro. "Vai me matar agora?", indaga Anitta.

Anitta já havia falado sobre sua vontade de seguir a carreira como atriz. A confirmação de que ela participaria de "Elite" veio em março.

Já corriam boatos de que a artista poderia integrar o elenco dos alunos do colégio Las Encinas. Os novos episódios contam também com a atuação de André Lamoglia, ator brasileiro que já foi apontado como um affair da cantora.

Até agora, ela já fez pequenas participações em produções brasileiras, a maioria interpretando a si mesma. A última delas foi como Sabrina em "Amor de Mãe" (Globo).