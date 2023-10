SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Várias estrelas de Hollywood e da música pop americana deram apoio público a Israel no conflito do Oriente Médio, que teve os maiores ataques em território israelense a partir da Faixa de Gaza em 50 anos. Há poucos nomes apoiando publicamente a Palestina.

Entre os nomes que se posicionaram em favor de Israel nas redes sociais estão as atrizes Gal Gadot, Amy Schumer, Ashley Tisdale, Jamie Lee Curtis e Natalie Portman, a cantora Madonna, o ator Mark Hamill e a socialite Kris Jenner. A maioria deles publicou apenas mensagens com dizeres como "estamos com Israel".

Entre os nomes que se posicionaram ao lado da Palestina está a influenciadora Mia Khalifa ?ela comemorou ataques do Hamas em Israel na sua rede social. As irmãs supermodelos Gigi e Bella Hadid, que têm um histórico de posicionamentos em favor da Palestina, ainda não publicaram nada sobre os conflitos.

Gal Gadot, atriz israelense muito conhecida por dar vida à Mulher Maravilha no cinema, afirmou que apoia Israel "e vocês também deveriam". "O mundo não pode ficar em cima do muro enquanto ataques terroristas acontecem", escreveu no Instagram.

Em texto divulgado no Instagram, Madonna afirmou que conflitos "nunca podem ser resolvidos com violência". "Por Israel, pela paz, pelo mundo", ela escreveu.