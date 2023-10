SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso desde que estreou no Rio de Janeiro, neste mês, o musical "Beetlejuice - Os Fantasmas se Divertem", está com vendas abertas para a temporada paulistana, que acontece a partir do dia 22 de fevereiro, no Teatro Liberdade, na zona central de São Paulo.

Estrelado por Eduardo Sterblitch, o musical adapta para os palcos a clássica história do filme de Tim Burton lançado em 1988 e protagonizado por Winona Ryder e Michael Keaton. Na obra, a jovem Lydia Deetz se muda com o pai e a madrasta para uma nova casa que é assombrada pelos espíritos dos antigos moradores, que não aceitam que morreram.

Para tentar afugentar os novos residentes, o casal conta com a ajuda de um fantasma zombeteiro, que se prova muito mais perigoso do que parece a princípio. A temporada em São Paulo acontece até o dia 31 de março, com sessões de quarta-feira a domingo e ingressos que custam de R$ 190 a R$ 350.

Sucesso no TikTok desde que estreou na Broadway em 2018, o musical vem ganhando fãs na temporada carioca, com grupos fantasiados, ingressos disputados e piadas que satirizam desde questões políticas até a amizade entre Bruno de Lucca e Kayky Brito. Em uma das sessões, graças a erros técnicos, o espetáculo precisou parar e Sterblitch acompanhou a plateia num coro de "Evidências".

Além do ator, o elenco conta ainda com nomes como Ana Luiza Ferreira, Lara Suleiman, Helga Nemetik, Marcelo Laham, Joaquim Lopes e Flávia Santana, entre outros. A direção é de Tadeu Aguiar.

BEETLEJUICE - OS FANTASMAS SE DIVERTEM

Quando 22 de novembro a 31 de março (qua. a dom. às 21h, às 16h e às 20h30)

Onde Teatro Liberdade - r. São Joaquim, 129, Liberdade

Preço R$ 190 a R$ 350

Classificação 10 anos

Elenco Eduardo Sterblitch, Ana Luiza Ferreira, Lara Suleiman, Helga Nemetik, Marcelo Laham, Joaquim Lopes e Flávia Santana, entre outros

Produção Touché Entretenimento

Direção Tadeu Aguiar

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/85714/d/210756/s/1423366?gclid=CjwKCAjwyY6pBhA9EiwAMzmfwcEwC_EewyHm0IRbBd2ejPKHL39Et8sBrDu2X5hL7VI5gSzvEe9S8BoCr3IQAvD_BwE

Acessibilidade Arquitetônica: Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante