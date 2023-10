SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 1999 por sua atuação em "Shakespeare Apaixonado", surpreendeu o público ao dizer que sua cobiçada estatueta agora desempenha o papel de peso de porta em sua residência. A revelação ocorreu durante uma entrevista à revista Vogue, que foi publicada nesta segunda-feira (9).

Em uma participação na série "73 Questions" da publicação, a artista mostrou sua estatueta do Oscar no jardim de sua casa e declarou de forma descontraída: "É o meu peso de porta". Ela complementou afirmando que o prêmio desempenha essa função "perfeitamente". Há um tom de risadas na conversa, o que dá indícios de ser uma brincadeira.

Esta não é a primeira vez que a atriz compartilha detalhes sobre os lugares inusitados onde mantém seu troféu. Em 2005, durante uma entrevista para a Entertainment Weekly, Gwyneth mencionou que o Oscar estava "escondido no fundo da estante em meu quarto".

No ano em que Gwyneth Paltrow conquistou o Oscar, ela competiu com outras talentosas atrizes, como Fernanda Montenegro por "Central do Brasil", Cate Blanchett por "Elizabeth", Meryl Streep por "Amor Verdadeiro" e Emily Watson por "Hilary e Jackie".