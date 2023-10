SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator mirim Levi Asaf, 10, que em "Amor Perfeito" interpretou o carismático Marcelino, vai mostrar ao público que também é bom na cozinha.

Em ação especial para o Dia das Crianças, na próxima quinta (12), ele colocará a mão na massa e vai ensinar o público do Receitas (produto digital de gastronomia da Globo) a preparar um curau de milho-verde feito com a mãe.

A sobremesa é tradicional e tem um significado ainda mais marcante, já que o prato era vendido pelos pais do jovem nas ruas de Campinas (SP) antes de ele ficar famoso.

Nascido em Juazeiro, na Bahia, aos cinco anos Levi começou a trabalhar como modelo infantil e, no fim de 2022, mudou-se com a família de Campinas para o Rio de Janeiro, para investir na carreira de ator. No mesmo ano, fez participações no filme "Esposa de Aluguel" (Netflix) e em "As Aventuras de José e Durval" (Globoplay).