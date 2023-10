SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 30, vai interpretar uma professora de defesa pessoal na sétima temporada de "Elite", série com estreia programada para o próximo dia 20, na Netflix.

Em novas imagens divulgadas pela plataforma, é possível notar que a brasileira vai contracenar com a personagem Sara (Carmen Arrufat), que vivia um relacionamento abusivo com o namorado Raúl (Álex Pastrana). E para ela que ensina golpes, socos e chutes.

Este é o segundo teaser com Anitta em "Elite" que a Netflix divulga. Na segunda (9), ela aparece tomando banho de costas e a câmera passeia por seu corpo. Então, é surpreendida por um homem (André Lamoglia).

"O que está fazendo aqui?", pergunta ela? "Não me diga que está surpresa?", responde o homem, igualmente nu com ela no banheiro. "Vai me matar agora?", indaga Anitta.

A cantora já havia falado sobre sua vontade de seguir a carreira como atriz. A confirmação de que ela participaria de "Elite" veio em março.