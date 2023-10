SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Juliana Paes falou pela primeira vez sobre o papel de Jacutinga, que interpretará no remake da novela "Renascer", que estreia em 2024 na Globo. Interpretado originalmente por Fernanda Montenegro, Juliana admite que teve medo de aceitar o papel quando foi convidada.

"Eu acredito muito no trabalho do Bruno Luperi e do Gustavo Fernandez também, no crivo deles. O diretor acaba sempre sendo nosso primeiro público e é nisso que eu tenho que confiar. Se ele falar que está bom, eu acredito", disse Juliana para a revista Quem.

A atriz revelou que teve boa relação com Fernanda Montenegro quando atuou com ela em "A Dona do Pedaço" (2019), quando Fernanda fez a avó da protagonista Maria da Paz na primeira fase do folhetim.

"Ela fez a minha avó e estar no set com ela foi maravilhoso, divino, especial. Mas agora viver um personagem que já foi vivido por ela tem um gostinho de sentimentos misturados", afirmou Juliana.

Por fim, a atriz comentou que segue com boa relação com a Globo, mesmo após o fim de seu vínculo fixo. Antes de "Renascer", Juliana gravou "Pedaço de Mim", produção da Netflix que estreia em 2024.

"Desde que eu mudei o meu tipo de contrato com a Globo, eu tenho a oportunidade de trabalhar com outros players. Mas a minha mudança de formas de contrato foi feita de uma maneira muito conversada, muito suave. Ali sempre foi uma família pra mim. Me sinto em casa ali e sempre me senti e acho que isso nunca vai mudar", comentou.

Parte do elenco da novela já está na Bahia para as gravações, que começaram na última segunda-feira (9). Humberto Carrão, que será José Inocêncio na primeira fase da produção, e Juan Paiva, que atuará como João Pedro, um dos filhos do protagonista na fase definitiva, já chegaram. O diretor Gustavo Ferrnandez lidera os trabalhos.

Os roteiros de "Renascer" estão a cargo de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original da produção. Eles já estão bem adiantados.

A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e em outras cidades próximas a ela. A estreia será em janeiro de 2024, no lugar de "Terra e Paixão" no horário das 21h.