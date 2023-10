SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SubAstor e o Tan Tan, dois bares paulistanos, estão entre 100 melhores do mundo, segundo o ranking estendido divulgado pela 50 Best Bars 2023 nesta terça-feira (10). A lista engloba casas de 34 cidades ao redor do mundo que ficaram entre a 51ª e 100ª posição.

No dia 17 de outubro, em Singapura, será anunciado o prêmio principal para os 50 melhores bares.

O Tan Tan, endereço em Pinheiros comandado por Thiago Bañares e Caio Carvalhaes, subiu para a 56ª posição. Na edição passada, havia ficado na 62ª.

Já SubAstor voltou à lista em 2023 no 58° lugar -estava fora dela desde 2019.

Conheça cada um deles.

*

SUBASTOR

Speakeasy sob o comando do italiano Fábio La Pietra, o Sub, como é carinhosamente chamado, tem nos drinques autorais inspirados em ingredientes brasileiros seu ponto forte. Um deles é o butiá sour (gim, Lillet blanc, butiá, xarope de coco, clara pasteurizada e puxuri, R$ 46). A casa também recebe visitas de bartenders de renome de outras casas do Brasil e do mundo. Para o estômago não ficar vazio, a cozinha serve sugestões como croquetes, pastéis e salmão curado no gim e beterraba, servido com queijo de cabra e torradas (R$ 53). O bar possui três unidades na capital paulista, a primeira inaugurada em 2009, embaixo do bar Astor na Vila Madalena

R. Delfina, 163, Vila Madalena, região oeste, @subastor

SUBASTOR BAR DO COFRE

R. João Brícola, 24 -Centro Histórico de São Paulo

SUBASTOR PAULISTA

Al. Ministro Rocha Azevedo, 72

TAN TAN

Com menu renovado em 2023, chamado de Duality #2, tem dez drinques autorais. As criações exploram cinco ingredientes, que são usados sob técnicas diferentes. O yuzu, fruta cítrica de origem chinesa, por exemplo, surge no drinque Kamikaze (R$ 57), que leva ainda bourbon, amaro e mel, resultando numa bebida de notas amargas. Ele também é combinado a vodca, dois tipos de jerez e saquê no Terubozo (R$ 45), coquetel mais adocicado e refrescante. Para acompanhar a bebedeira, há 11 opções de porções para compartilhar, como guioza de porco (R$ 45), asinha de frango frito (R$ 46) e croquete de siri (R$ 48). Sanduíches, noodles e uma torta cremosa de chocolate com creme inglês (R$ 38) incrementam o cardápio.

R. Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, região oesteInstagram @tantannb

Tags:

SP