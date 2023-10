SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes mesmo de estrear, a nova temporada de Largados e Pelados já se tornou um assunto literalmente quente nas redes sociais. Lançada em fevereiro nos Estados Unidos, a 15ª fase do reality de sobrevivência na selva estreia nesta terça-feira (10) no Brasil com a promessa de uma cena aflitiva.

O participante britânico Sam Mouzer passou pela dolorosa experiência de queimar seu pênis em uma fogueira, durante um descuido na madrugada. Após o incidente, ele foi atendido pela equipe médica do programa e, ufa, ficou tudo bem.

Em entrevista ao TMZ, na ocasião, Mouzer confirmou que o susto foi grande, mas o órgão não sofreu maiores danos. "Ficou uma pequena mancha na ponta, que chamo de tatuagem 'Naked And Afraid' [nome original do programa]", disse ele, entre risadas.

Além do inusitado incidente, a temporada inédita de Largados e Pelados tem outros motivos para atrair a atenção do espectador brasileiro. Com cenários desafiadores, como as selvas na Guiana, no Cânion do Diabo, no México, e um matagal no Velho Oeste dos Estados Unidos, os participantes terão que mostrar diferentes habilidades ao longo dos 11 novos episódios.

Logo no capítulo de estreia, antes mesmo de ter problemas com seu pênis, Mouzer e sua dupla, a austríaca Lily, encara uma cobra prestes a atacá-los. Ágeis, eles conseguem evitar a picada. No mesmo episódio, Lilly comemora ao tentar caçar um coelho -momento que garante risadas ao espectador.

Ao longo da temporada, a Discovery adiantou também que os sobreviventes lutam pela sobrevivência ao longo de 21 dias. Envolvem-se em desafios exaustivos e são exigidos ao máximo. Pés com queimaduras de terceiro grau, ataques de vespas e sanguessugas fazem parte do show.

Para encarar a natureza selvagem e o ambiente muitas vezes hostil sem uma peça de roupa sequer, a produtora recrutou entre os participantes uma enfermeira de trauma da UTI, um banqueiro que sofreu uma lesão cerebral após um acidente de carro, um artista de circo, um cidadão sem grandes experiências de vida e um competidor anterior em busca de redenção, entre outros.

Largados e Pelados pode ser visto às terças-feiras, às 22h15, no canal pago Discovery e, simultaneamente, no streaming Discovery+.