SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sucesso de "Barbie" impulsionou outras produções a respeito da boneca mais famosa da Mattel. Agora, a Netflix e a escritora e produtora Shonda Rhimes trabalham em um documentário sobre a Barbie negra.

A produção vai abordar a criação da boneca na fabricante e as três mulheres responsáveis pelo feito. A direção é de Lagueria Davis, que já trabalhou em produções como "Vivendo No Limite" e "O Quinto Passageiro", ao lado de Aaliyah Williams.

De acordo com o veículo The Hollywood Reporter, a descrição do projeto tem como objetivo celebrar o impacto importante que três mulheres negras da marca tiveram na evolução da Barbie como o público a conhece.

"Por meio das histórias dessas pessoas carismáticas, o documentário conta a história de como a primeira Barbie Negra surgiu em 1980, examinando a importância da representação e como as bonecas podem ser cruciais para a formação da identidade e da imaginação."

Shonda Rhimes é a criadora de séries como "Grey's Anatomy", "How To Get Away With a Murder" e "Bridgerton". O filme "Barbie", dirigido por Greta Grewig, teve a maior bilheteria de uma diretora mulher nos Estados Unidos.