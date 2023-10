ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Aproximar artistas e se conectar intimamente com o público. É isso o que Fátima Bernardes busca no Assim Como a Gente, seu primeiro programa para a TV por assinatura, que estreia na próxima sexta-feira (13), às 21h30, no GNT, canal de variedades da Globo.

"A conversa vai partir de um ponto totalmente inusitado. A ideia é se sentir próximo", afirmou a jornalista em coletiva nesta terça (10), da qual o F5 participou.

No programa, que terá 10 episódios nesta primeira temporada, Fátima convida dois famosos que têm algo em comum nas suas vidas pessoais --sem que elas saibam deste detalhe. A partir dali elas começam a falar sobre um tema proposto e a ideia é que do papo saiam revelações surpreendentes.

A direção é de Carlos Jardim, parceiro de longa data de Fátima. Ele foi editor do Jornal Nacional quando Fátima era uma de suas apresentadoras e fez parte da equipe de criação do Encontro em 2012.

A ideia inicial de Jardim era gravar em um teatro, especificamente no Copacabana Palace, onde ele produziu um documentário sobre Maria Bethânia. Mas não havia datas disponíveis.

"Nós trouxemos o teatro para os Estúdios Globo, e ficou realmente com essa energia de palco de teatro, até com abertura vermelha", comentou o diretor.

"O convite chegou a mim depois que anunciei minha saída do Encontro. O que mais me chamou a atenção foi esse recorte diferente de entrevista, porque programas de entrevistas existem vários. Mas esse é bem diferente do que é feito", comentou Fátima.

Entre os convidados, estão nomes como Iza, Lulu Santos e Ivete Sangalo, que vai fechar a temporada de forma curiosa. "O público e Ivete irão me entrevistar no último episódio. Foi bem diferente me abrir", comentou a apresentadora.

Fátima diz que descarrega bagagem em novo programa

Com quase 40 anos de carreira na televisão, Fátima Bernardes vai para o quarto projeto desde que deixou o jornalismo e migrou para o entretenimento.

Depois de 10 anos no Encontro, Fátima fez duas versões do The Voice Brasil. A última temporada do programa, que sai do ar em dezembro após 11 anos, começa a ser gravada na semana que vem.

Como trata-se de uma atração de entrevistas, a Folha de S.Paulo questionou Fátima se ele tinha um quê do que fez em toda a carreira. A apresentadora diz que são propostas bastante diferentes.

"A abordagem é muito diferente. Ela tem um relaxamento, ela tem um tempo, ela tem a participação da plateia. Ela não está desconectada do mundo que a gente vive. Eu acho que eu aprendi na condução de entrevista, eu vou carregando isso na minha mochila faz 37 anos (risos). Agora eu tenho a possibilidade de me posicionar. Só isso já torna tudo bem diferente", completou.