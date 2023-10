SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maria Gadú, 36, mostrou toda a sua revolta nas redes sociais devido à aprovação do projeto de lei que proíbe a possibilidade de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil.

A medida foi aprovada na manhã de terça-feira (10), na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, da Câmara dos Deputados.

"Cuidem da vida de vocês. Cuidem das famílias de vocês. Bando de machos escrotos querendo ditar sobre vidas. Abandonam suas filhas e filhos e ainda têm a pachorra de se acharem no direito de decidir sobre o amor alheio", escreveu ela.Com uma imagem de um beijo na namorada, Ana Paula, 36, a cantora contou que pretende subir ao altar com a amada. "Vamos nos casar, vamos criar e amar nossas crianças e vocês vão ser sempre os imbecis que inventaram o pecado. Nós dizemos sim ao casamento, sim à maternidade, sim ao amor", postou.

Gadú recebeu o apoio e o carinho de amigos famosos como Sandy, Monica Benini, Dadá Coelho e Beth Goulart.

No mês passado, Ludmilla também havia demonstrado seu descontentamento com a medida, cuja votação havia sido adiada na ocasião.

"É difícil de acreditar que ainda hoje este assunto seja discutido, uma vez que já estava assegurada a união homoafetiva. Até quando vamos precisar lutar para sermos reconhecidos legalmente como casal e garantir direitos básicos para vivermos a plenitude de uma relação?", começou ela em texto nas redes sociais.

"Gerar, criar, adotar filhos, com a tranquilidade de saber que sempre vamos poder usufruir de tudo o que o mundo tem a nos oferecer, sem nos preocuparmos se vamos poder contar com os nossos direitos como família, depois de cumprirmos tantos deveres", emendou a cantora.