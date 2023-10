SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor canadense Justin Bieber se posicionou com relação à guerra em Israel. Conforme relato dele nas redes sociais, não adianta optar por um lado nesse momento e o melhor é o acolhimento a quem sofre.

"[Está] realmente doendo tanto para meus amigos israelense quanto para meus amigos palestinos. Tenho certeza de que todos nós instintivamente reconhecemos o mal quando o vemos. Vilanizar os palestinos ou todo o povo israelense me parece errado", começou o cantor.

"Eu não estou interessado em escolher um lado, mas sim em apoiar as famílias que nos foram brutalmente tiradas", emendou o músico pelo Instagram.

A guerra já matou ao menos 1.800 pessoas, incluindo brasileiros. O primeiro grupo de brasileiros repatriados de Israel chegou a Brasília na madrugada desta quarta-feira (11) e trouxe relatos de pânico, mas demonstraram alívio por terem voltado para casa em segurança.

O voo da FAB (Força Aérea Brasileira) repatriou 211 cidadãos que solicitaram ajuda do governo brasileiro para deixar Israel após os ataques do grupo terrorista Hamas no último sábado (7) ?o país do Oriente Médio passa agora pelo mais grave conflito em décadas.