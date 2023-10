RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após quatro anos da morte de Gabriel Diniz, o pai do cantor, Cizinato Diniz, anunciou um álbum do sertanejo com uso da inteligência artificial. Em 2019, o artista morreu vítima de um acidente aéreo, em Aracaju, no Sergipe.

O anúncio foi feito na conta oficial do Instagram do pai do sertanejo. De acordo com ele, o álbum tem previsão de lançamento para a próxima semana, no dia 18 de outubro.

"O Gabriel foi um gigante pioneiro ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores. Agora, com o avanço da Inteligência Artificial, não poderia ser diferente! Sim!", escreveu ele.

"No dia 18 de outubro, nos perfis oficiais do YouTube, será lançado o seu primeiro álbum desenvolvido com base no uso de IA", acrescentou ele.

O lançamento do álbum "Não é, mas Poderia Ser" pegou os fãs de surpresa. "Aguardo ansiosamente, matando a saudade do GD, sim", escreveu uma. "Vou chorar muito", afirmou outro. "Vai ser tão lindo", destacou mais uma. "Tenho zero emocional para ouvir", declarou outra.

O sertanejo lançou três álbuns e outros três ao vivo em vida. Mas, ao longo da carreira, lançou três EPs e várias parcerias musicais.