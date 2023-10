SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana após ser internado em São Paulo, Gonçalo Roque, 85, assistente de palco de Silvio Santos e o braço direito do apresentador nos programas, retornou para a UTI após apresentar melhora no quadro de saúde.

Ele foi diagnosticado com Covid-19 depois de ser internado às pressas. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital São Luiz, ele passou por um cateterismo (procedimento cardíaco para detectar possíveis problemas no coração) na terça-feira (10), e por isso continua sob cuidados intensivos.

Mesmo com melhora clínica, não há previsão de alta. Na segunda-feira (9), Roque postou um vídeo nas redes sociais em que aparece caminhando pelo quarto.

"Fazendo minha caminhada matinal para esticar as pernas. Aguardando os médicos trazerem minha alta. Continuem em oração e qualquer novidade atualizo vocês", escreveu na legenda.