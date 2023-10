SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos eventos mais aguardados pela comunidade cinéfila, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro, mas a partir deste sábado, 14, já é possível comprar ingressos através do aplicativo oficial do evento.

Herança da pandemia, quando foram adotadas restrições sanitárias que levaram o festival para o sistema híbrido, a exibição online de alguns filmes segue nesta 47ª edição, que conta com 360 títulos de 96 países.

Entre os destaques estão filmes como "Maestro", da Netflix e dirigido por Bradley Cooper, sobre o maestro e compositor Leonard Bernstein, e o vencedor da Palma de Ouro deste ano, "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet.

Para se organizar na relação dos títulos disponíveis, de como assistir e como comprar os ingressos, confira a seguir detalhes sobre a 47ª edição da Mostra de Cinema de São Paulo.

*

INGRESSOS

Os tíquetes podem ser comprados de três formas: pelo aplicativo Mostra de Cinema de São Paulo, disponível para download a partir desta sexta-feira, 13, para sistemas Android e iOS, pelo site Velox Tickets e na bilheteria. A partir de sábado, 14, estarão à venda os pacotes de ingressos.

A opção chamada permanente integral dá direito a entradas em todos os dias e a qualquer horário e custa R$ 600. A permanente especial, que é válida para sessões de segunda a sexta-feira até as 17h55, custa R$ 150. Assinantes da Folha de S.Paulo têm 15% de desconto nesses pacotes.

Há também o combo com 40 tíquetes, que custa R$ 410, e o com 20, por R$ 250, válidos para qualquer sessão. A troca dos ingressos devem ser feitas pelo aplicativo da Mostra cinco dias antes de cada exibição ?ou seja, ela já estará disponível no sábado.

Neste domingo, 15, começam a ser vendidos os bilhetes avulsos. Eles estarão disponíveis sempre quatro dias antes de cada sessão, também pelo aplicativo do evento e pela Velox Tickets. Um número limitado de ingressos estarão disponíveis no dia do filme, diretamente na bilheteria do cinema. Nessa opção avulsa, os preços variam. De segunda a quinta, o valor é de R$ 24; de sexta a domingo, custa R$ 30.

SESSÕES GRÁTIS E ESPECIAIS

A programação conta com sessões gratuitas, que serão exibidas em três unidades da rede CEU: Parque Veredas, Meninos e Vila Atlântica, além das salas de cinema do Centro de Formação Cultural Tiradentes. Além disso, as projeções nas salas do Spcine Olido, na Sala Lima Barreto do Centro Cultural São Paulo e na biblioteca Roberto Santos custarão R$ 4.

FILMES ONLINE

Para completar, uma seleção especial será exibida de graça nas plataformas Sesc Digital e Spcine Play.

CINEMA

As sessões serão em diferentes salas de cinema espalhadas pela cidade, como Cinesesc, Reserva Cultural e Instituto Moreira Salles (onde a primeira sessão do dia será gratuita), todos na região da avenida Paulista, e a Cinemateca, na Vila Mariana. Também vão exibir filmes o Cineclube Cortina e o Cine Satyros Bijou, no centro da capital, o MIS e o Espaço Itaú de Cinema na rua Augusta e no shopping Frei Caneca. As salas do circuito Spcine no CCSP e na biblioteca Roberto Santos completam os endereços.

PROGRAMAÇÃO

Além de "Anatomia de uma Queda" e "Maestro", outros destaques incluem longas como "Paraíso em Chamas", de Mika Gustafson, "El Paraíso", de Enrico Maria Artale, "O Amor É uma Arma", de Lee Hong-Chi, os brasileiros "Mussum, o Filmis", de Silvio Guindane, "De Longe Toda Serra É Azul", de Neto Borges, "Saudosa Maloca", de Pedro Serrano, e "Meu Sangue Ferve por Você", de Paulo Machline, além de uma homenagem ao diretor José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, morto neste ano, com a exibição de "25", o filme que dirigiu com Celso Luccas exibido originalmente na mostra em 1977 sem a presença dos diretores, exilados à época.

Shows de Zeca Baleiro, Sidney Magal e rodas de samba compõem a programação complementar das exibições. A programação completa pode ser conferida em 47.mostra.org e no aplicativo oficial da mostra.

47ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO

Quando 19 de outubro a 1º de novembro

Onde Diversos endereços

Preço R$ 24 a R$ 30 - Há valores promocionais para pacotes de ingressos a partir de R$ 150 e valores populares a R$ 4

Link: https://47.mostra.org/