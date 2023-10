ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A onda de violência registrada na Bahia fez com que a Globo redobrasse os cuidados durante as gravações do remake de "Renascer", que começaram seus primeiros trabalhos no início deoutubro, nos arredores da cidade de Ilhéus, litoral sul do estado nordestino.

Para evitar a exposição de elenco e equipe técnica a situações de perigo, a emissora criou uma cartilha e deu orientações aos atores que estarão na cidade para as filmagens. A segurança em locações foi reforçada com empresa particular.

A reportagem teve acesso às recomendações passadas ao elenco. Uma delas pede que os atores evitem ir para lugares mais afastados do grupo de gravações sem necessidade. Os que quiserem ir à praia nos momentos de folga da equipe devem fazê-lo em conjunto.

Na mensagem enviada aos envolvidos nas gravações da novela, a Globo também diz que a prefeitura de Ilhéus presta apoio para a equipe nas filmagens.

Os cuidados com a equipe de "Renascer" se devem aos índices de violência no estado baiano. Somente na primeira semana de outubro, 16 pessoas morreram em confrontos com a polícia. No mês anterior, mais de 70 mortes foram registradas no estado.

A Bahia vive uma guerra de facções criminosas que disputam territórios para o tráfico de drogas, especialmente na capital, mas que se alastrou para cidades do interior.

Mesmo longe de Salvador, Ilhéus também tem um índice alto de violência. Segundo dados do Anuário da violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em julho, a cidade é a 14ª mais violenta do país, com 62,1 mortes para cada 100 mil habitantes. Salvador, capital do estado, tem 66,0.

Parte do elenco da novela já está na Bahia. Humberto Carrão, que será José Inocêncio na primeira fase da produção, e Juan Paiva, que atuará como João Pedro, um dos filhos do protagonista na fase definitiva, já chegaram. O diretor Gustavo Ferrnandez lidera os trabalhos.

Os roteiros de "Renascer" estão a cargo de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original da produção. Eles já estão bem adiantados.

A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e em outras cidades próximas a ela. A estreia será em janeiro de 2024, no lugar de "Terra e Paixão" no horário das 21h.