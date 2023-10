SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os pequenos que gostam de música têm boas opções para comemorar o Dia das Crianças nesta quinta-feira, 12, na capital paulista.

Majoritariamente gratuitas, as atrações incluem espetáculos no Theatro Municipal e um bloco de Carnaval. Confira, a seguir, cinco dicas.

FESTIVAL BIG BANG

O evento que ocupa várias partes do Theatro Municipal tem curadoria dos belgas da Zonzo Compagnie. São deles dois dos espetáculos da noite feitos no salão nobre -o "Thelonious", que homenageia o jazzista americano Thelonious Monk com duas apresentações (às 11h e às 16h), e "Sp!n", uma viagem sonora com os músicos Junior Akwety e Jochem Baelus (às 14h e 18h). Em outros pontos do teatro, as crianças podem passear por uma instalação artística e se fantasiar com a família usando roupas do acervo do teatro.

Theatro Municipal de São Paulo - pça. Ramos de Azevedo, s/n, República, Instagram @theatromunicipal.

Qui. (12), das 10h às 18h30.

Grátis, com reserva de ingressos para algumas atrações em By Inti

DISCO É BRINQUEDO

A DJ e colecionadora de discos Carlu faz discotecagem especial que mistura brincadeiras com dança e música. Como pesquisadora de música infantil e professora, ela exibe sua experiência que transforma vitrolas e discos de vinil em instrumentos pedagógicos.

Centro Cultural Tendal da Lapa - r. Guaicurus, 1.100, Água Branca.

Qui. (12), às 15h30.

Grátis

FESTIVAL NACIONAL ROCK FOR KIDS

Esta é a quinta edição do evento que reúne grupos que se dedicam a versões cover de grandes bandas do rock, como Guns N' Roses, Beatles, Queen e Kiss e adaptam seus repertórios para os pequenos. Também aparecem convidados especiais, como a dupla pernambucana Caju e Castanha.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, Instagram @audio.

Qui. (12), das 13h às 18h.

A partir de R$ 70 em Sympla

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Para conversar com a exposição temporária "Essa Nossa Canção", que fala do elo entre o português e a canção popular brasileira, a programação do espaço para o Dia das Crianças também se dedica, em parte, à música. Ela começa, por exemplo, com uma apresentação do Coro Infantojuvenil da Fundação do Theatro Municipal e se encerra com a Charanguinha do França, versão infantil do bloco carnavalesco de São Paulo.

Museu da Língua Portuguesa - pça. da Língua, s/n, Luz, Instagram @museudalinguaportuguesa.

Qui. (12), das 9h às 18h.

Grátis

PAXUÁ E PARAMIM - PROTETORES DA NATUREZA

O espetáculo cênico-musical criado por Carlinhos Brown gira em torno de Braúna, um personagem inspirado no músico, que parte em uma aventura pela preservação da natureza com seus amigos Paxuá e Paramim -tudo regado a muita música.

Shopping Vila Olímpia - r. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, Instagram @shoppingvilaolimpia.

Qui. (12), às 18h30.

Grátis