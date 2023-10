ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Viúva de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), criador do seriado "Chaves", a atriz Florinda Meza fez uma publicação no YouTube para esclarecer que não vetou a saída do programa da televisão. Por ela, a atração jamais teria deixado à TV.

"Chaves" era transmitido no Brasil pelo SBT até 2020, mas um desacordo entre a Televisa e Roberto Goméz Fernandez, filho de Bolaños, bloqueou sua exibição em todo o mundo. Desde então, negociações acontecem para a situação se resolver.

"Para começar, os boatos não são verdades. As redes estão cheias disso. Dizem que eu me oponho que os programas sejam transmitidos novamente. Total e absoluta mentira", disse Florinda.

"As negociações são assim, para chegar a um final feliz, a um feliz acordo. A menos, claro, que alguém queira atrapalhar a negociação ou que não saiba realizá-la. Sou colaboradora literária dos programas. Eu, sim, negociaria por meu trabalho. Afinal, fui intérprete multipla nos mesmos", completou a atriz.

"Que tristeza, hein. O público está esperando. O comprador também. Não fui eu que disse não. Que perguntem a quem tenham que perguntar", concluiu Florinda.

Em entrevista ao jornal O Globo em 2022, Fernandez afirmou que nunca teve relação próxima com Florinda Meza e que simplesmente "ignorava" o que ela tinha a dizer sobre a volta de "Chaves" à televisão.