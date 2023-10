ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator José Mayer, 74, criticou a Globo nesta quarta-feira (11) por conta da entrada da novela "Pátria Minha" (1994) no catálogo do Globoplay, o serviço de streaming da empresa. Mayer diz que não recebeu nenhum valor por conta da reexibição na plataforma.

"É bom rever 'Pátria Minha'. Mas é lamentável constatar que as redes de televisão no Brasil não pagam aos artistas segundo as normas internacionais de direitos de imagem pelas reexibições de seus trabalhos", afirmou o intérprete.

Mayer também está incomodado com a falta de pagamento pela reexibição de "Mulheres Apaixonadas" (2003), atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo. Até agora, ele não teria recebido nenhum valor.

O ator não é o primeiro a reclamar sobre a falta de pagamento justo em relação a reprises. Maria Zilda Bethlen, atriz consagrada e rosto fácil em novelas durante os anos 1980 e 1990, reclamou publicamente por ter recebido R$ 224 pela reprise do remake de "Selva de Pedra" (1986) no Viva, feita em 2022.

José Mayer está fora da televisão desde 2016. Na época, ele foi acusado de assédio por uma figurinista. Mayer foi afastado e teve seu contrato rescindido posteriormente.