SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta, 30, contou no podcast do mexicano Roberto MTZ, no YouTube, sobre a violência sexual que sofreu na adolescência.

Abuso fez Larissa criar o nome artístico: "Eu tinha 14 para 15 anos quando fui abusada sexualmente, e foi quando eu inventei a persona Anitta. Eu era muito ingênua antes e criei uma outra personalidade diferente".

"A partir daí eu iria me impor de tal maneira que nenhum homem teria coragem de fazer isso comigo novamente. Porque eu seria tão forte, que nenhum homem pensaria em abusar de mim. E nesse personagem que fazia com que os homens tivessem muito medo, criei essa personalidade 'Anitta' para sobreviver a tudo isso", continuou a artista.

Anitta expôs pela primeira vez o abuso sofrido em 2020, em seu documentário, "Anitta: Made in Honório" (Netflix)

Na ocasião, ela contou que havia perdido a virgindade com um homem extremamente violento, com quem ela se envolveu na adolescência