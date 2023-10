SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para quem achava que Taylor Swift e Beyoncé poderiam ter inimizades, as dúvidas podem ter acabado de vez. Na noite de quarta-feira (11), a dona do álbum "Renaissance" compareceu à estreia do filme de Taylor.

A loira lançou a produção com imagens dos shows da "The Eras Tour" e reuniu diversos famosos para a première, em Los Angeles, e entre eles estava Beyoncé. Após a exibição, Taylor homenageou a artista em sua página oficial de Instagram e afirmou que ela é uma inspiração e um guia para sua carreira.

"A maneira como ela ensinou a mim e a todos os artistas a quebrar regras e desafiar as normas da indústria. Sua generosidade de espírito. Sua resiliência e versatilidade. O fato de ela ter aparecido esta noite foi como um verdadeiro conto de fadas", escreveu.

A produção chega ao Brasil em 3 novembro, mas a compra de ingressos começou no fim de setembro. Lá fora, a pré-venda arrecadou US$ 26 milhões, cerca de R$ 128 milhões, batendo o recorde para vendas do tipo estabelecido por "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que havia feito US$ 16,9 milhões há dois anos.