SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para além dos palcos e das telas de cinemas, é possível ficar mais íntimo de grandes nomes do mundo das celebridades, ou quase ir para debaixo das cobertas com elas -mas não em carne e osso.

Para aqueles que têm dificuldade para dormir ou gostariam de escutar a voz de alguém que gosta muito, as histórias narradas por famosos são uma ótima pedida e viraram febre. A narração de Harry Styles, no conto chamado "Dream With Me" (Sonhe Comigo), no aplicativo de sono e meditação Calm, em 2020, chegou a travar a plataforma no dia da estreia.

Esse segmento se popularizou como "sleepcast" (junção de podcast e a palavra dormir, em inglês) e atraiu outros nomes que entraram na onda. Matthew McConaughey narrou a história Wonder e Cillian Murphy, de "Oppenheimer" também, para a mesma plataforma que o ex-One Direction.

Algumas plataformas, como o Headspace e o Sleep Sound criaram séries com temporadas para espectadores poderem ouvirem as vozes de John Legend e Jamie Dornan.

Alguns comediantes também embarcaram na moda e começaram a fazer conteúdos do tipo. O americano Joe Pera até conta que recebeu críticas de alguns seguidores quando colocou barulhos de sino nas histórias. Para ele, o sucesso vem da tranquilidade que uma história guiada causa em quem ouve.

"As pessoas querem ter companhia. Muitas vezes, seus pensamentos estão se descontrolando para lugares onde você não quer que eles vão. Ter algo que te traga equilíbrio faz sentido. É uma sensação agradável, em vez de apenas deitar no escuro sozinho", disse em entrevista ao The Guardian.